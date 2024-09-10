Федеральной образовательной акции «Диктант здоровья» пройдет в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут присоединиться к федеральной образовательной акции «Диктант здоровья», которая пройдет в регионе уже на следующей неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники «Диктанта здоровья» смогут проверить свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. Участникам предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию.

​По итогам проведения акции очные участники получат памятные грамоты, а все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат. Отмечается, что с начала сентября начала свою работу горячая линия, посвященная акции «Диктант здоровья», — специалисты ответят на все интересующие вопросы по номеру: +7 800 555-49-43.

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