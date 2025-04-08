Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за дыма от пожаров

На федеральной трассе «Байкал» в районе Иркутской области полностью перекрыто движение — плотный дым от лесных пожаров сделал передвижение по дороге опасным. Об этом пишет SHOT.

Основная причина — масштабные природные возгорания, которые охватили более 25 тыс. гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром, низкой влажностью воздуха и невозможностью применить авиацию из-за плохой видимости.

Режим чрезвычайной ситуации уже ввели в соседнем Забайкальском крае. Там число очагов возгораний выросло до нескольких десятков, и площадь охваченных огнем территорий продолжает расти. По словам региональных властей, в приоритете сейчас — защита населенных пунктов и ключевой инфраструктуры.

В Бурятии также сохраняется крайне высокая пожароопасность. Местных жителей предупреждают об ответственности за нарушение противопожарного режима. Специалисты настоятельно рекомендуют не сжигать сухую растительность, не разводить костры и отказаться от любых действий, которые могут привести к новому возгоранию.

По данным мониторинга, большая часть пожаров возникла в результате человеческого фактора. Усилия лесоохраны пока не приводят к полной ликвидации огня — стихия остается непредсказуемой и угрожает распространением в новые районы.

Ранее стало известно о том, что в Бурятии в здании отдела внутренних дел разгорелся мощный пожар.