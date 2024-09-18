Федеральные льготники Подмосковья могут выбрать способ получения набора соцуслуг

Получатели ежемесячной денежной выплаты могут выбрать способ набора социальных услуг (НСУ) до начала октября. Об этом сообщает Отделение СФР по Москве и Московской области.

По умолчанию его предоставляют в натуральной форме в виде социальных услуг, при этом граждане, подвергшиеся воздействию радиации, сразу получают НСУ в денежном эквиваленте. В ведомстве уточнили, что набор социальных услуг в натуральном виде получают более 1,1 миллиона жителей региона. В него входят лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Полный пакет НСУ, включающий предоставление трех социальных услуг, получают 582,7 тысячи граждан.

«Для того чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Отделение СФР по Москве и Московской области. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг, а также в любой нашей клиентской службе или МФЦ», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.