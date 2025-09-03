Федерация альпинизма отказалась подтверждать смерть Наговициной, застрявшей на Пике Победы

Слова известной телеведущей Виктории Бони о том, что Наговицину стоит считать погибшей, не основываются на фактах. Такое сообщение сделала Федерация альпинистов России, ее слова привело РИА Новости.

От лица организации заявление сделал Александр Пятницин, ее вице-президент. Он сообщил, что все слова Бони о гибели альпинистки являются всего лишь частным мнением. Она превышает свои возможности, когда говорит о смерти Натальи Наговициной.

«Пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть», — указал он.

Пятницин добавил, что при всех сообщениях стоит опираться исключительно на проверенные факты. В то же время он оставил за Боней право на частные суждения.

Ранее сообщалось, что восхождение на Пик Победы, где застряла с травмированной ногой российская спортсменка Наталья Наговицина, отложено до 2026 года. Проведение спасательных работ в настоящее время невозможно из-за экстремальных погодных условий в высокогорном районе.