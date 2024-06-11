Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил в эфире одного из украинских каналов о том, что президент Владимир Зеленский оскорбительно ведет себя по отношению к западным лидерам и усугубляет положение.

В частности, офицер удивился, как руководитель Украины за маленький промежуток времени успел обозвать Байдена слабым из-за его отказа ехать на саммит, а Трампа нарек лузером. Лапин заявил, что таким образом Зеленский сжигает мосты, которые находятся перед ним.

Также он напомнил о поступке президента Украины, совершенном в начале июня. Послы G7 изъявили желание увидеться с Зеленским, но он отказался их принимать, отправив к руководителю своего офиса Андрею Ермаку. Подводя итог сказанному майор заявил о том, что глава страны безоговорочно верит в свой абсолютный рейтинг среди стран Запада.

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