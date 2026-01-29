«Феерическая блевотина»: дизайнер Артемий Лебедев устроил разнос чиновникам Екатеринбурга

Фото: [ Артемий Лебедев на открытии VK Fest -2024 в московских «Лужниках»/Медиасток.рф ]

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал архитектуру здания полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе, расположенного в Екатеринбурге. В своем публичном аккаунте в социальных сетях он опубликовал сравнительное фото, противопоставив его современному зданию Русской медной компании. Об этом сообщает Life.ru.

На снимке справа расположен объект, спроектированный всемирно известным архитектором Норманом Фостером, который Лебедев назвал «красивейшим зданием». Здание полпредства, размещенное слева, удостоилось от дизайнера крайне эмоциональной и негативной оценки, выраженной в грубой форме.

Лебедев сопроводил публикацию комментарием, в котором охарактеризовал архитектурный облик административного здания как «феерическую блевотину». По его язвительному предположению, проект, вероятно, создавал не профессиональный архитектор, а человек на должности, подобной завхозу, породив тем самым стиль, названный блогером «албанским барокко».

