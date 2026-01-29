В Москве суд вынес приговор партнеру Чекалиных по делу о выводе денег за рубеж

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор фигуранту громкого дела о мошенничестве. Бывшего партнера блогеров Валерии и Артема Чекалиных, Романа Вишняка, отправили на 2,5 года в колонию общего режима. Ему также предстоит оплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении Вишняка было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке — всего за два судебных заседания. Подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Этот шаг позволил смягчить наказание.

Государственный обвинитель ранее просил назначить бизнесмену четыре года колонии и штраф в размере 1 млн руб. Защита ходатайствовала о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

В том же суде продолжается рассмотрение дела самих Чекалиных. Артем Чекалин частично признал предъявленные ему обвинения и дал негативную характеристику своему бывшему партнеру Вишняку.

Валерия Чекалина, выступая в суде, заявила, что занималась исключительно подготовкой материалов для онлайн-курсов и не фигурировала в качестве учредителя в зарубежных компаниях.

Согласно обвинению, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк организовали незаконный вывод средств. Они перевели более 251,5 млн руб. на счет компании-нерезидента в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), предоставив кредитной организации заведомо ложные сведения об основаниях и целях данных переводов.

