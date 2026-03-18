Фейс-контроль не прошел: психолог развеяла миф о чтении характера по лицу

Вера в то, что характер человека можно прочитать по чертам лица, кажется пережитком прошлого, но люди продолжают делить окружающих на «хитрых» со сросшимися бровями и «добрых» с открытой улыбкой. Психолог Анна Гусева объяснила в беседе с RuNews24.ru , почему мозг упорно ищет связь между внешностью и внутренним миром и чем это опасено в повседневной жизни.

Людям свойственно хотеть простых решений, и умение с первого взгляда определять, кто перед ними, давало бы ощущение контроля над реальностью. Как отмечает старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева, идея о том, что лицо отражает душу, — не более чем миф. Многочисленные исследования подтверждают: точность определения по внешности склонности к обману, агрессии или доброте находится на уровне подброшенной монетки, то есть пятьдесят на пятьдесят.

Однако мозг, по словам эксперта, эволюционно запрограммирован на быстрые оценки. Тысячи лет назад способность мгновенно распознать потенциальную угрозу спасала жизнь. Сегодня этот механизм работает иначе: люди автоматически доверяют красивым и настораживаются при виде тех, чья внешность кажется нестандартной, хотя такая оценка чаще всего не имеет ничего общего с реальностью.

Гусева подчеркивает, что профессиональные психологи действительно могут замечать микровыражения и анализировать язык тела, но и это не дает стопроцентной гарантии. Расшифровка невербальных сигналов требует специальной подготовки и огромной осторожности. Асимметричная улыбка, которую в обывательском сознании часто считают признаком фальши, может быть просто анатомической особенностью. Избегание зрительного контакта нередко списывают на ложь, хотя за этим может стоять застенчивость, особенности воспитания или даже расстройства аутистического спектра.

Нервные жесты, как объясняет психолог, тоже не являются однозначным индикатором обмана. Человек может просто волноваться из-за стрессовой ситуации, и это не имеет отношения к попытке скрыть правду. Даже опытные специалисты, включая полиграфологов, ошибаются в своих выводах, поскольку человеческая психика устроена сложнее любого набора готовых признаков.

Главная рекомендация эксперта звучит просто и одновременно сложно для выполнения: судить о людях нужно не по лицам, а по поступкам. Стоит внимательнее слушать, что говорит собеседник, наблюдать за его поведением в конфликте, в стрессе, в отношениях с другими. Действия, в отличие от мимики, которую можно контролировать или неправильно интерпретировать, практически никогда не врут. Лица же, как резюмирует Гусева, делают это постоянно.

Ранее сообщалось, что нежелание рожать станет поводом для консультации психолога.