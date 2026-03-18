Нежелание рожать станет поводом для консультации психолога

В утвержденном Минздравом документе появилась любопытная рекомендация. Женщинам, которые в ходе репродуктивной диспансеризации признаются, что не хотят детей, предложат посетить психолога. Цель сформировать «положительные установки на рождение детей». Об этом сообщает ТАСС.

Все начинается с простого вопроса в анкете. «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?». Если дама ставит ноль, врачам рекомендуют не оставлять это без внимания. Пациентку отправят на консультацию к медицинскому психологу. Не принудительно, конечно, но с вполне конкретной задачей.

Инициатива вписана в более широкий контекст репродуктивной диспансеризации. Тем, у кого подозревают эндокринные проблемы или лишний вес, светит визит к эндокринологу. Жалобы на кожу или волосы повод направить к дерматовенерологу. Но главный резонанс вызвал именно пункт про «чайлдфри».

В Минздраве поясняют: речь о профилактике, а не о давлении. Ведомство озабочено демографической ситуацией и старается использовать все доступные инструменты, чтобы мягко подтолкнуть женщин к материнству. Теперь официальная медицина будет интересоваться репродуктивными планами россиянок куда пристальнее, чем раньше, а ноль в графе «желаемое число детей» может стать поводом для разговора по душам.

