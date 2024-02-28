Фельдшер из Ленинского округа переехал в собственную квартиру благодаря соципотеке

Фельдшер неотложной помощи Видновской районной клинической больницы Рустам Бекполатов благодаря программе соципотеки переехал в собственное жилье. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Рабочий стаж Бекполатова составляет семь лет. Пять лет из них он работал в скорой помощи, два последних года — в неотложной.

О программе медик узнал от коллег. По его словам, соципотека стала значительной поддержкой для его семьи. Вместе с супругой Бекполатов приобрел однокомнатную квартиру на вторичном рынке и уже переехал.

«Так получилось, что мы не выбирали квартиру специально близко к работе, но подходящая нашлась как раз в таком месте. И это, конечно, очень удобно», - рассказал фельдшер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что медики в Подмосковье могут получать до тридцати тысяч рублей в месяц на аренду жилья.