Фельдшер из Ленинского округа приобрел для своей семьи квартиру в новом жилищном комплексе

Дмитрий Славнов, работающий фельдшером неотложной медицинской помощи в Ленинском городском округе, благодаря участию в программе «Социальная ипотека», приобрел для своей семьи квартиру в новом жилищном комплексе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Дмитрий Славнов является потомственным медработником. Он уверен, что плох тот врач, после общения с которым пациенту не становится лучше. Примечательно, что долгое время Дмитрий жил отдельно от своей семьи в общежитии. И именно региональная программа улучшения жилищных условий помогла Славновым воссоединиться.

«Я взял однушку в комфортном жилом комплексе. Дом монолит. Хорошая квартира с большой кухней. Это вторичный рынок, поэтому сразу с ремонтом и с мебелью. Рядом поликлиника, магистраль, можно дойти до метро. Я уже переехал, скоро ко мне приедут жена с ребенком», — говорит он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов уже в первом квартале следующего года.