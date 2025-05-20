Сахалинский фельдшер выиграл миллиард в «Русском лото»

По информации крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото», обладателем главного приза новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал Александр Куряев, работающий фельдшером в одной из больниц на Сахалине, сообщило РИА Новости.

В конце предпоследнего месяца 2024 года Александр, увидев рекламный ролик «Новогоднего миллиарда — 2025» по телевидению, сразу же решил приобрести несколько билетов на праздничный, 1604-й тираж «Русского лото» через сайт «Столото».

Как отметили в компании, в тот момент он и представить не мог, что станет главным триумфатором розыгрыша 1 января 2025 года, сорвав колоссальный приз в размере миллиарда и 200 руб. — самый большой в истории российских государственных лотерей.

После уплаты положенных налогов победитель получит на руки 781 598 156 руб. (при условии, что это единственный его выигрыш за налоговый период).

Представители «Столото» сообщили, что в настоящее время Александр трудится фельдшером в городской больнице, а до этого значительную часть своей жизни посвятил работе врачом на морском судне, что позволило ему побывать в разных странах, включая Канаду, Корею и Японию.

В «Столото» также отметили, что участие в лотереях — давняя семейная традиция Александра, начало которой положила его мама. В прошлом мама победителя выиграла стиральную машину в одном из городских розыгрышей, его невестка стала обладательницей автомобиля, а сам Александр выиграл телевизор.

Четвертый в России лотерейный миллиардер планирует потратить выигрыш на покупку недвижимости и строительство просторного загородного дома недалеко от моря. Кроме того, победитель намерен приобрести катер и отправиться в путешествие вместе со своей женой.

По итогам «Новогоднего миллиарда — 2025» выигрышными оказались 11 920 044 билета, а общий призовой фонд праздничного тиража составил 3 652 173 987 руб., что является абсолютным рекордом по сумме выигрышей в одном тираже среди всех государственных лотерей России.

Ранее сообщалось, что хирург из Чувашии выиграл более 29,5 млн руб. в лотерею «Рапидо Про».