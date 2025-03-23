В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Запорожской области погибла сотрудница скорой медицинской помощи. Об этом стало известно из сообщения Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что автомобили скорой помощи регулярно становятся объектами нападений со стороны киевского режима. В ведомстве выразили твёрдую уверенность в том, что все виновные будут наказаны.

«Погибла фельдшер 1971 года рождения. В момент атаки бригада „скорой“ ехала по вызову к пациенту», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадежность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

Ранее политолог Баширов объяснил, зачем Путин приехал на передовую в камуфляже.