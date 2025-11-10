Феномен микроинфлюенсеров: почему 500 подписчиков в Telegram теперь ценнее полумиллиона в открытой соцсети

Микроинфлюенсеры в Telegram за полгода заработали почти миллиард рублей. Стремительный рост доходов показали авторы с очень скромной, по меркам соцсетей, аудиторией.

Такие данные за период с апреля по сентябрь 2025 года обнародовала аналитическая платформа Tribute, с исследованием которой ознакомилась «Лента.ру». Общий заработок блогеров в закрытых каналах мессенджера превысил 990 млн руб.

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировали авторы с аудиторией до 500 подписчиков. За отчетный период число таких микроблогеров, успешно монетизирующих свой контент, увеличилось на 46% — с 5,7 до 8,3 тыс. человек.

Основной денежный поток обеспечивают платные подписки. Этим инструментом пользуются более 10 тыс. микроинфлюенсеров, а средняя стоимость доступа к их закрытым каналам составляет 580 руб.

Второй по популярности способ монетизации — донаты. Более 5,5 тыс. авторов получили от своей аудитории свыше 160 млн руб., при этом средний размер одного пожертвования приблизился к 1000 руб. (926 руб.).

Менее распространена, но также присутствует продажа физических товаров, таких как авторский мерч. Этим путем идут более 130 блогеров, совокупный доход которых от продаж превысил 5,5 млн руб.

