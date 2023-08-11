Ферма из Подмосковья получила землю для производства куриных яиц на льготных условиях
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Молодое фермерское хозяйство из Истры получило два участка земли площадью 1,5 и 3,5 гектара для производства куриных яиц сроком на пять лет без проведения торгов. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Участок большей площади будет использован для постройки курятников, на втором планируется выращивать кормовую базу для кур-несушек, а также производить овощи закрытого грунта и высадить плодовые деревья», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Планируется, что после выхода предприятия на полную мощность поголовье кур-несушек составит порядка 250 голов. Яйца будут реализовывать на территории региона. Отметим, что подать заявку на получение земли можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.