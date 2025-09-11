Фермер из Луховиц возрождает яблочную славу Подмосковья

В подмосковных Луховицах, известных своими садоводческими традициями, теперь претендуют на новое аграрное звание. Местное крестьянское фермерское хозяйство собрало первый урожай легендарной антоновки, положив начало возрождению садоводства в регионе. Об этом сообщает издание REGIONS.

Владелица КФХ Светлана Богатырская в 2021 году получила государственную поддержку по программе «Агростартап». На выделенные средства был заложен интенсивный сад на трех гектарах земли вблизи деревни Головачево. На этой площади высадили 2,8 тысячи деревьев знаменитого советского сорта, который десятилетиями не выращивался в промышленных масштабах.

Нынешней осенью хозяйство собрало первый пробный урожай. Его объем составил 500 килограммов отборных яблок. Такой результат фермеры называют скромным, но обнадеживающим. Основной причиной низкой урожайности стали майские заморозки, которые повредили часть завязей. Несмотря на это, в хозяйстве уверены в потенциале молодого сада.

«Надеемся, что следующий год будет лучше. В саду проводятся завершающие предзимние обработки и подкормки почвы минеральными веществами, что создает основу для получения высококачественной продукции», — сказала Светлана Богатырская.

Фермер поставила амбициозную цель — изменить гастрономический бренд Луховиц, которые исторически ассоциируются с огурцами и квашеной капустой. Теперь местные аграрии намерены сделать регион известным и благодаря яблокам.

Ранее сообщалось, что около 600 тематических и сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье осенью.