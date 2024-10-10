Фермер из Курска рассказал, что его финансовые резервы «остались в поле»

Сергей Ламанов, владелец аграрного хозяйства в Суджанском районе, в интервью РБК заявил , что потерял свой бизнес, который развивал с 2000 года, из-за военных действий ВСУ на территории Курской области.

По словам предпринимателя, теперь он наблюдает за своим имуществом через видеозаписи, опубликованные в интернете. Он отметил, что постройки разрушены, а техника отсутствует.

«Мы успели собрать пшеницу и продать ячмень, но соя и подсолнечник остались на полях. В итоге финансового резерва у нас нет. Наши ресурсы — это урожай, который остался в земле. Все, что мы зарабатывали, было вложено в развитие, а налоги уплачены, и на этом все», — рассказал фермер.

По словам фермера, он не только потерял средства к существованию, но и разрушилась его мечта о процветающем агрономическом бизнесе, который он строил с любовью и упорством.

Ранее сообщалось, что почти два месяца жители Суджи Курской области не могут выйти на связь с соседями.