Вынужденные переселенцы из Суджи больше месяца не могут связаться с соседями

Почти два месяца жители Суджи Курской области не могут выйти на связь с соседями, которые принципиально остались в городе, несмотря на угрозы со стороны ВСУ. Об этом вынужденный переселенец рассказал в беседе с сайтом aif.ru .

По словам собеседника, ему удалось с помощью родственников вывезти из Суджи близких. Один из помощников неоднократно отправлялся на помощь соседям в процессе эвакуации населения.

«Так, на обочине он заметил трех женщин и забрал их. Оказалось, что это бабушка, мать и дочь, которые самостоятельно пытались выбраться из Суджи. Людей вывозили объездными путями, по полям, посадкам, потому что по основным трассам было опасно ехать из-за атак ВСУ», — поделился мужчина.

Многие из соседей мужчины остались в Судже, но их судьба, как и прежде, остается неизвестной. С ними нет связи несколько месяцев, а в потенциально опасную зону ехать никто не хочет. Непонятным остается и вопрос пропитания.

Напомним, на юге Суджанского района разворачиваются бои. ВС России оттесняют противника.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за расстрела жителей под Курском со стороны ВСУ.