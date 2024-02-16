Фермерам Московской области рассказали о новых возможностях
Фото: [Светлана Плотникова]
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело встречу фермеров, в ходе которой им презентовали новый агрегатор, созданный для осуществления поставок фермерской продукции.
«Мы представили фермерам партнера компании — агроагрегатора. Он занимается тем, что покупает продукцию фермеров централизованно и поставляет в сети. Самостоятельно фермеру сложно попасть в сети: много требований, продукция должна быть стандартизирована. В данном случае эту функцию берет на себя агрегатор. Важно, что если у фермера объем продукции более двух тонн, то агрегатор сам приезжает и забирает ее», — рассказал Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что проект в полотном режиме уже запустили в Ступино. Директор КФХ «Золино» из городского округа Клин Мария Губакина отметила, что новый проект окажет существенную поддержку для фермеров.
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