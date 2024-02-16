Фермерам Московской области рассказали о новых возможностях

«Мы представили фермерам партнера компании — агроагрегатора. Он занимается тем, что покупает продукцию фермеров централизованно и поставляет в сети. Самостоятельно фермеру сложно попасть в сети: много требований, продукция должна быть стандартизирована. В данном случае эту функцию берет на себя агрегатор. Важно, что если у фермера объем продукции более двух тонн, то агрегатор сам приезжает и забирает ее», — рассказал Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.