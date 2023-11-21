Фермерский фестиваль пройдет в Королеве
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области]
В пятницу в Королеве откроется фермерский фестиваль, он продлится до воскресенья включительно. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде, при поддержке которого пройдет мероприятие.
«Событие позволит жителям и гостям города насладиться натуральными продуктами от фермеров и производителей Подмосковья, окунуться в атмосферу традиций и уютной деревенской жизни», — говорится в сообщении.
Посетители смогут приобрести свежее молоко, йогурты и сыры, мясные деликатесы и приготовленные на огне в традиционно русской печи пироги. Отметим, что мероприятие состоится в общественном пространстве вдоль улицы Октябрьская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.
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