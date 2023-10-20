Фермерский рынок откроется в подмосковном Подольске

В следующую пятницу жители и гости городского округа Подольск смогут посетить фермерский рынок, который откроется у гипермаркета «Глобус Климовск», сообщили в областном Минсельхозпроде. Он будет работать три дня.

В ведомстве уточнили, что свою продукцию там представят лучшие фермеры Подмосковья и других регионов России. Посетители смогут приобрести свежие мясо и рыбу, колбасные изделия, копченую рыбу, соленья, сало, сок из граната, выпечку, сухофрукты, орехи, натуральный мед и многое другое. Помимо этого, ремесленники привезут тканевые изделия и посуду из дерева и глины ручной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.