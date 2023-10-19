Фермерское хозяйство из Подмосковья стало призером на Международном гастрономическом фестивале

Крестьянско-фермерское хозяйство «Золино» из городского округа Клин стало призером Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Покров», оно получило диплом III степени в командных соревнованиях профессионалов в номинации «Сервис» за проект медового фонтана «Медовое каппучино». Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Всего для фонтана было использовано более 5 килограммов меда из дикоросов и около 3 килограммов сыра», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Сыр для проекта предоставило другое подмосковное крестьянско-фермерское хозяйство — Ляшенко Н.С. из Пушкинского округа.

Отметим, что всего в мероприятии приняли участие более 400 конкурсантов, 171 лауреат конкурса получили дипломы и памятные подарки. Фестиваль в этом году стал самым масштабным за всю историю существования конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.