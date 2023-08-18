Фермеру из Подмосковья выделили землю на льготных условиях для развития пчеловодства
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Фермерское хозяйство «Косолапый пасечник» получило земельный участок площадью 33,8 гектара сроком на пять лет в Павловском Посаде для развития пчеловодства. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Добросовестным фермерским хозяйствам предоставляются участки земли на льготных условиях — в аренду без проведения торгов. <…> На площадях высадят медоносы и поставят ульи. На данный момент в хозяйстве уже есть шесть ульев, в ближайшей перспективе количество планируется увеличить до 30», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Хозяйство в этом году также получило 14 гектаров земли по губернаторской программе «Подмосковные 10 га», добавили в министерстве. Там высадили 400 кустов акации и орешник. Напомним, что выбрать земельный участок можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.