Фермеру из Подмосковья выделили землю на льготных условиях для развития пчеловодства

«Добросовестным фермерским хозяйствам предоставляются участки земли на льготных условиях — в аренду без проведения торгов. <…> На площадях высадят медоносы и поставят ульи. На данный момент в хозяйстве уже есть шесть ульев, в ближайшей перспективе количество планируется увеличить до 30», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.