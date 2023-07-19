Фермеры из Подмосковья прошли очный этап конкурса грантов «Агротуризм»

В Подмосковье завершился отбор заявок на участие в гранте «Агротуризм», победителей конкурса в сентябре текущего года определит Минсельхоз России. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Московской области.

«Из 14 заявок на участие в конкурсе для получения гранта были отобраны три. Они представили свои проекты в очном этапе на федеральном уровне. Всего в 2023 году для развития подмосковного агротуризма предусмотрено 20 миллионов рублей», — сообщил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, победители конкурса получат единоразовую субсидию в размере до 10 миллионов рублей. В министерстве уточнили, что заявки на развитие туристической инфраструктуры подали фермерские хозяйства из Ступино, Зарайска и Наро-Фоминского округа. В основном они занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.