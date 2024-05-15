Фермеры с немецким оружием пришли к полицейским в Кузбассе

Работники сельскохозяйственной отрасли пришли в отделение полиции в Гурьевске с пистолетом. Об пишет издание «Vse42.ru» .

В Гурьевске фермеры сделали странную находку во время работы на поле. Под плуг попал предмет, похожий на пистолет. Работы приостановили, решив отнести вероятное оружие к полицейским.

Правоохранители изучили оружие, покрытое налетом времени. Удалось выяснить, что это немецкий пистолет «Вальтер», причем заряженный. Росгвардия Кузбасса сообщает, что по данной находке проводят проверку. Выяснят, как старинное оружие попало в поле и имеет ли оно историческую ценность.

Ранее стало известно, что силовики РФ нашли в Авдеевке схрон с натовскими оружием и боеприпасами.