Фермеры Татарстана не могут реализовывать свою продукцию из-за требований ЕАЭС

В Татарстане состоялся съезд ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Согласно требованиям ЕАЭС, фермеры имеют право на реализацию птицы при условии, если были соблюдены стандарты по забою. Требуется соблюдение двух условий — гуманный способ и сопровождение ветеринара.

«Республика к данному нововведению оказалась частично не готова», — отметила представитель ассоциации фермеров из Пестречинского района Анастасия Алексадрова.

По данным издания, места, которые соответствуют требованиям, расположены на большом удалении от крестьянских хозяйств. Фермеры вынуждены тратить деньги на транспортировку птицы. Еще одна проблема — из-за высокой загруженности специализированные пункты не принимают заказы от фермеров. Представители отрасли просят помощи в организации данного процесса. По данным Александровой, Татарстан — один из передовиков птицеводства в стране. С республикой сотрудничают из разных регионов из-за приемлемой стоимости продукции и высокого качества.

«Мы с отделом животноводства проанализируем все убойные пункты. Надо посмотреть их потенциал, их загрузку, логистику их посмотреть», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Министр отметил, что выполнение подобных требований должно входить в интересы самих же фермеров. Нововведения ориентированы на более современные стандарты качества.

Ранее в Госдуме заявили, что при нынешней ключевой ставке у фермеров нет возможности развивать производство.