Фермеры в Польше начали пятинедельную блокаду погранперехода с Украиной
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С 27 ноября, с понедельника, фермеры в Польше начали блокаду пограничного перехода с Украиной. Эта блокада продлится пять недель, сообщает агентство PAP.
Известно, что погранпереход расположен в Подкарпадском воеводстве в Медыке. Акция продлится пять недель, то есть закончится она 3 января уже следующего года. Протест связан со словами львовского мэра Андрея Садового о претензиях к Польше – он призвал вернуть «польских друзей» к реальности и назвал их группой маргиналов.
По данным агентства, легковые машины, грузовики с гумпомощью и автобусы будет разрешено пропускать.