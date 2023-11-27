Фермеры в Польше начали пятинедельную блокаду погранперехода с Украиной

С 27 ноября, с понедельника, фермеры в Польше начали блокаду пограничного перехода с Украиной. Эта блокада продлится пять недель, сообщает агентство PAP.

Известно, что погранпереход расположен в Подкарпадском воеводстве в Медыке. Акция продлится пять недель, то есть закончится она 3 января уже следующего года. Протест связан со словами львовского мэра Андрея Садового о претензиях к Польше – он призвал вернуть «польских друзей» к реальности и назвал их группой маргиналов.

По данным агентства, легковые машины, грузовики с гумпомощью и автобусы будет разрешено пропускать.