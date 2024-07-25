Ферму для разведения овец построят в Подмосковье

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Зерно и мясо» приступает к реализации инвестпроекта по строительству фермы для разведения овец и двух производственных зданий в Ступино, в него вложат 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что после ввода предприятия в эксплуатацию в округе создадут 30 дополнительных рабочих мест. Для реализации проекта Министерство имущественных отношений Московской области предоставит два земельных участка общей площадью более 34 гектаров. Территория фермы будет удалена от жилых районов, ограждена забором, на ней сделают уклон для стоков воды и места хранения компоста. Ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.