Фестиваль для людей-инвалидов и людей с ОВЗ «Вместе мы можем все» прошел в подмосковном Ногинске

На территории Глуховского парка города Ногинска состоялся пятой окружной фестиваль для людей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем все!». Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Целями фестиваля являются распространение информации о возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья, расширение их инклюзии в обществе, а также их социализация. Разнообразной тематикой отличалась и площадка фестиваля: контактный зоопарк, мастер-классы, аквагрим, выставка творческих работ участников.

В ведомстве подчеркнули, подобная практика это — демонстрация результата своего труда, это-наиважнейшая цель для каждого человека, занимающегося творчеством. Именно такие Фестивали, конкурсы и встречи дают возможность каждому человеку реализоваться, показать себя, расширить круг знакомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьева навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Литвиново».