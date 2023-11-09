Фестиваль «Дружба народов» пройдет в Мытищах
Фото: [ДК "Яуза"]
Завтра во дворце культуры «Яуза» в городском округе Мытищи состоится фестиваль «Дружба народов». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
В ведомстве уточнили, что посетители фестиваля смогут узнать о культуре, истории, обычаях и традициях различных народов, а также увидеть выступления национальных творческих коллективов, которые «не только продемонстрируют свое мастерство, но и передадут атмосферу национальной культуры». Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.
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