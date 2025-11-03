Фестиваль «Кухни народов России» проведут в Химках в честь Дня народного единства

В Химках, в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого, 3 и 4 ноября пройдет фестиваль «Кухни народов России», приуроченный к Дню народного единства. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

Это мероприятие станет отличной возможностью для жителей и гостей города познакомиться с уникальными блюдами различных народов. В программе фестиваля – разнообразные угощения: от удмуртских оладьев (табани) и татарского чак-чака до традиционных русских щей, приготовленных в печи. Участники смогут не только попробовать национальные деликатесы, но и оценить фермерские продукты из разных уголков страны.

Для посетителей фестиваля также предусмотрены кулинарные и ремесленные мастер-классы. Желающие смогут поучаствовать в приготовлении пельменей с разнообразными начинками или расписать пряники. Площадка фестиваля будет расположена на главной аллее парка, где развернется уютный ресторанный дворик. В детской зоне запланированы спектакли и шоу, включая постановку по мотивам сказок Пушкина «У Лукоморья» и интересный криошоу «Зелье Бабы-яги». Фестиваль будет открыт с 10:00 до 19:00.

