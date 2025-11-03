Фестиваль народов России в Химках: традиции, костюмы и гастрономические угощения

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках состоялся фестиваль народов России «Мы едины», который порадовал гостей парадом национальных костюмов, дегустацией блюд и яркими выступлениями творческих коллективов.

Также на празднике можно было увидеть выставку декоративно-прикладного искусства. Как сообщила организатор мероприятия Светлана Ильина, фестиваль проходит в Химках в третий раз и в этом году собрал участников из восьми городских округов Подмосковья.

К фестивалю «долголеты» готовились на протяжении нескольких месяцев. В ходе жеребьевки каждой команде была определена народность, которую она будет представлять. Так, Химки выбрали для демонстрации обычаи и культуру татарского народа. Гости смогли насладиться не только колоритными национальными костюмами и ремесленными изделиями, но и попробовать традиционные блюда, представленные различными народностями. Фестиваль стал ярким примером многообразия и богатства культур, объединяя людей и способствуя пониманию между народами.

