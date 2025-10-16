Фестиваль профессий «Время выбирать» в Серпухове собрал сотни школьников

Участниками фестиваля становятся сотни серпуховских школьников, которым предложено ознакомиться с различными предложениями на рынке труда. Нынешний год не стал исключением. Среди огромного перечня профессий — воспитателя, программиста, администратора гостиницы, парикмахера или спасателя — молодым людям сложно сделать правильный выбор.

Во время мероприятия девятиклассники проявляли интерес к предложенным специальностям. Они брали буклеты, чтобы в спокойной обстановке с родными обсудить преимущества и недостатки каждой профессии. Школьникам, которые пока не определились с будущей профессиональной деятельностью, предложили пройти профориентационное тестирование.

Центр по профориентации молодежи с 2012 года проводит фестиваль «Время выбирать» с растущим числом участников из Серпухова, Чехова, Москвы, Тулы и области. Десять колледжей получили благодарственные письма за помощь в профориентации. В ближайшее время Центр организует ярмарки в Пущино и Протвино.

