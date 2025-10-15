В Серпухове прошла научно-практическая конференция «Индустрия робототехники»

В стенах Торгово-промышленной палаты прошла научно-практическая конференция, посвященная интеграции кластера «Индустрия робототехники» с промышленными предприятиями Большого Серпухова. Мероприятие было организовано в контексте выполнения Федерального проекта «Профессионалитет» и нацелено на выработку стратегии совместного развития.

В мероприятии приняли участие ведущие профильные специалисты: генеральный директор ООО «Робототехника» Александр Хапанцев и директор фабрики ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» Сергей Еремин. В беседе со студентами Губернского и Серпуховского колледжей они отметили спрос на сотрудников в области робототехники. Сотрудничество колледжей с предприятиями позволяет подготовить квалифицированные кадры.

Студенты-робототехники переняли также опыт друг друга. Некоторые во время обучения трудоустраиваются по специальности, эффективно применяя теоретические знания на практике. Своим опытом поделился студент 4-курса Губернского колледжа Алексей Скугоров, который работает на заводе «Металлист». Молодой человек представил доклад.

Конференция — это важный этап в развитии сотрудничества между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями муниципалитета, который закладывает основу для создания квалифицированного кадрового резерва в сфере робототехники. Основная цель проекта «Профессионалитет» — организация образовательно-производственных кластеров, объединяющих колледжи и промышленные предприятия для их совместного развития.

Ранее сообщалось, что студентка Губернского колледжа одержала победу на международном чемпионате в Белоруссии.