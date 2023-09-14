Фестиваль «Тыквы и капусты» пройдет в Луховицах

В эту субботу в городском округе Луховицы пройдет фестиваль «Тыквы и капусты». Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В Подмосковье в разгаре уборочная кампания, ежегодно в муниципалитетах проводят праздники урожая, где жители могут продемонстрировать то, что вырастили на собственных участках. Кроме того, на таких фестивалях организовывают ярмарки, где товары реализуют местные сельхозтоваропроизводители», — отметил глава ведомства Владислав Мурашов.

В рамках мероприятия впервые состоится «Тыквенно-капустный баттл», в процессе которого будут состязаться две команды — «Тыква» и «Капуста». Они будут состязаться в шести раундах на сплоченность, выносливость и ловкость.

Участники смогут принять участие в конкурсе по различным номинациям, включая номинации «самая тяжелая тыква дошкольного учреждения», «луховицкая красавица-тыква», «самая оригинальная форма тыквы» и другим. В мероприятии примут участие творческие коллективы учреждений культуры и общеобразовательных школ округа, личные подсобные хозяйства, организации общественного питания и мастера декоративно-прикладного творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.

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