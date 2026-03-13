Фетва вместо Конституции: профессор РУДН объяснил, как Рахбар управляет Ираном

Профессор востоковедения РУДН Владимир Белов в беседе с ugra-news.ru объяснил уникальную систему власти в Иране, где религия подменяет светские институты. Центральная фигура здесь — Верховный лидер (Рахбар). Это не просто политик, а высший религиозный авторитет, чьи предписания (фетвы) обязательны для всех граждан, объединяя их долг перед Богом и государством.

Рахбара избирает Совет экспертов из 86 человек. В марте 2026 года после гибели Али Хаменеи при ударе США совет впервые провел онлайн-голосование и выбрал нового лидера — его сына Моджатабу.

«Фетва, по сути, это предписание, которое человек реализует как гражданин, и как верующий. Так достигается целостность (тоухидность), препятствуя разделению общественного и личного», — объяснил востоковед.

Сейчас от нового Рахбара ждут решения по ядерной программе. Его отец издал фетву, запрещающую создание атомного оружия, но после его смерти документ утратил силу. Подтвердит ли новый лидер запрет — главный вопрос для международного сообщества.

При этом президент в Иране — лишь глава исполнительной власти. Все значимые решения проходят утверждение в Исламском парламенте (Меджлисе) и у Рахбара. Споры между ветвями власти разрешает Ассамблея по определению целесообразности. Без одобрения Верховного лидера любое действие может быть признано неисламским.

