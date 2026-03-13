Антиамериканские протесты в Иране перекинулись на футбол: дети сожгли форму с именем Месси на видео

В Иране участники ежегодного марша «Аль-Кудс» сожгли футболки с именем Лионеля Месси. Акция протеста прошла на фоне обострения ближневосточного конфликта: в тот же день США и Израиль нанесли удар по окрестностям здания МВД в Тегеране.

Государственное агентство Fars опубликовало кадры из города Боруджерд, где подростки выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги, а затем поджигают футболки с фамилией аргентинского футболиста. Выбор именно Месси объясняется его появлением рядом с президентом США Дональдом Трампом 6 марта. Тогда Трамп встречался с игроками клуба «Интер Майами», ставшими чемпионами МЛС, и на фоне капитан команды Лионель Месси слушал речь американского лидера о планах противостояния с Ираном. Фотографии и видео этого момента разлетелись по соцсетям, вызвав резонанс в исламской республике.

Ежегодный марш «Аль-Кудс» был учрежден аятоллой Хомейни в 1979 году как день солидарности с борьбой палестинцев против Израиля. В этом году шествия в Тегеране и других городах совпали с новой эскалацией: прямо во время массового мероприятия авиаудар пришелся по району иранской столицы, где расположено Министерство внутренних дел. На этом фоне антизападные настроения выплеснулись и на спортивную символику.

Ранее Трамп сравнил поддержку Ирана Россией с помощью США Украине.