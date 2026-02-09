Все больше людей предпочитают ставить диагнозы самостоятельно, ориентируясь на информацию из интернета. Эта тенденция вызывает серьезную озабоченность у медицинских специалистов, так как может привести к потере времени, усугублению состояния и неправильному лечению. Об опасностях самодиагностики и терапии по форумам REGIONS рассказала врач-терапевт Александра Агафонова.

По словам специалиста, врачи все чаще сталкиваются с пациентами, которые приходят на прием не с описанием симптомов, а с готовым заключением, почерпнутым из сети. Наиболее распространенные «сетевые» диагнозы — ОРВИ, остеохондроз или аллергия. Однако за этими общими названиями нередко скрываются куда более серьезные проблемы: пневмония, инфаркт миокарда или эндокринные нарушения.

«Тревожно, когда человек приходит не с вопросом „что со мной?“, а с установкой „у меня вот это, я уже прочитал“. В этот момент он зачастую перестает слышать альтернативные варианты — и это опасно», — отметила Александра Агафонова.

Пока человек перебирает советы в интернете, откладывая визит к врачу, заболевание может прогрессировать. Особую опасность представляет самостоятельный прием сильнодействующих препаратов, таких как антибиотики или гормоны, которые могут смазать клиническую картину и вызвать тяжелые побочные эффекты.

Отдельной проблемой Агафонова назвала самопоставленные тяжелые диагнозы, которые вызывают у пациента панику и требуют от врача сначала работы со страхами, а уже потом с реальными симптомами.

При этом эксперт не призывает полностью отказаться от поиска медицинской информации в сети. Интернет может быть полезен для подготовки к визиту: составления списка симптомов и вопросов, изучения правил сдачи анализов. Важно опираться на проверенные источники — официальные сайты клиник и профессиональных ассоциаций. Как заметила врач, такие пациенты чаще задают осмысленные вопросы и в итоге лучше соблюдают назначения.

Опасность возникает, когда человек полностью берет на себя функции диагноста и лечащего врача. Желание сэкономить время и деньги, недоверие к системе здравоохранения и иллюзия контроля, которую дает поисковик, часто приводят к печальным последствиям.

«Экономия на визите к врачу очень часто оборачивается потом большими тратами — и по деньгам, и по силам. Интернет — плохой диагност, он не видит вас целиком, только набор слов, которые вы туда ввели», — отметила терапевт.

Таким образом, ключ к безопасности — разумное использование сети для подготовки вопросов и поиска авторитетной информации с обязательным последующим обращением к квалифицированному специалисту для постановки точного диагноза и назначения лечения.

