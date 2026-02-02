Февральская ошибка садовода: опоздание с посевом на две недели может лишить урожая

Для многих садоводов февраль кажется еще зимним месяцем, не связанным с активными огородными работами. Однако именно в этот период закладывается основа будущего урожая и ошибка в сроках всего на пару недель может привести к потере всего сезона, пишет Primpress.

Растения, посеянные с опозданием, могут не успеть вызреть или окажутся слишком слабыми, чтобы противостоять сорнякам и вредителям.

Особенно критичен февраль для культур с длительным периодом вегетации. Поздние и крупноплодные сорта томатов, перцев, баклажанов, а также некоторые цветы и ранняя капуста требуют значительного времени от появления всходов до высадки в грунт и начала плодоношения.

Если посеять их в марте, рассада получится слабой и не успеет достаточно развиться к моменту пересадки. В результате растения попадут в открытый грунт с опозданием, а часть сортов просто не успеет дать полноценный урожай до наступления осенних холодов.

Чтобы избежать «февральского провала», эксперты рекомендуют не действовать наугад, а четко планировать работы. Необходимо определить примерную дату высадки рассады в теплицу или открытый грунт в вашей климатической зоне. От этой даты нужно отнять рекомендуемый период выращивания рассады — например, 60-80 дней для томатов и перцев или срок, указанный на пакете с семенами.

Следует составить список культур, которые необходимо посеять именно в феврале, и отметить конкретные числа в календаре. Такой подход позволит не упустить оптимальное время, и рассада будет готова к высадке вовремя, сильной и здоровой.

