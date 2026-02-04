Февральский мороз без снегопадов: прогноз на среду

В среду, 4 февраля, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, при этом на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Такие данные следуют из метеосводки Гидрометцентра.

В дневные часы в столице температура воздуха составит примерно от минус 11 до минус 13 градусов. В ночное время ожидается заметное похолодание — показатели могут опуститься до минус 24 градусов.

По области днем прогнозируется от минус 11 до минус 16 градусов, а ночью местами возможны морозы до минус 27.

Синоптики также указывают, что в регионе будет дуть западный ветер со скоростью около 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается повышенным — на уровне около 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что весна наступит досрочно, но без резкого потепления.