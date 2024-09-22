FIDE проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из России

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) решила не снимать ограничений против России и Белоруссии. Сделали лишь одно исключение в отношении юных игроков, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию организации.

FIDE разрешила детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России и Белоруссии участвовать в командных международных соревнованиях. Однако остальные ограничения, включая участие взрослых игроков от своих стран, сохраняются. Окончательное решение выдвинут после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (IPC).

Делегаты голосовали за разные пункты. Среди них был вариант об отмене всех санкций против РФ и соседней республики. В итоге в ходе голосования участники решили поддержать рекомендацию совета FIDE и сохранить все санкции: за это голосовали 66 и 40 человек соответственно. При этом 21 из состава делегации призывал снять шахматные ограничения.

Напомним, FIDE запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях после начала СВО. В 2022 году организация снизила градус напряжения и позволила россиянам и белорусам участвовать в турнирах, но только в нейтральном статусе. Однако крупных мероприятий на территории РФ и РБ проводить не разрешают до сих пор.

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