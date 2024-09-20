Норвежского гроссмейстера Карлсена призвали вернуть заработанные в России деньги

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин обрушился с критикой на 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который высказался против снятия ограничений, наложенных на его российских и белорусских коллег. Об этом сообщает Metaratings.

«Без россиян конкуренция в мире падает. Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры произошел в России», — заявил Смагин.

Он также напомнил, что будучи мальчиком норвежец неоднократно приезжал в нашу страну и смог заработать «достаточно много денег». Вице-президент также предложил представителю Норвегии вернуть полученные призовые, а уже потом говорить что-то плохое о России.

На сегодняшний день спортсмены их РФ и Белоруссии играют на международных турнирах в нейтральном статусе. Вопрос о снятии санкций будет рассмотрен FIDE с 21 по 22 сентября. Магнус Карлсен призвал оставить действующие ограничения в отношении представителей двух стран 19 сентября, когда его признали лучшим гроссмейстером всех времен.

Ранее сообщалось о том, что шахматы могут не только улучшить работу мозга, но и замедлить его неминуемое старение.