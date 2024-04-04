Президент Макрон испугался комментариев России после разговора министров обороны

Глава Франции Эммануэль Макрон испугался и принял за угрозу комментарии России, которые были сделаны после общения по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и его коллеги Себастьяна Лекорню. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на видеозапись, появившуюся в соцсети Х.

Во время речи, произнесенной на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, Макрон заявил, что министр обороны Франции оперировал в своем докладе фактами. При этом, некоторые из последовавших комментариев с российской стороны он охарактеризовал словами «странные» и «угрожающие».

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в ходе состоявшегося диалога Сергей Шойгу выразил мнение, что Россия рассчитывает на то, что французские спецслужбы не имеют отношения к теракту. Во время своей речи президент Эммануэль Макрон заявил, что ни Франция, ни Украина, не причастны к трагическим событиям в «Крокус Сити Холле». Напомним, что по последним данным в результате нападения террористов погибли 144 человека.

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