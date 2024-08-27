Figaro: телохранителя с ассистенткой Дурова отпустили после допроса

Как пишет французская Le Figaro, следователи опросили их обоих, а после отпустили. Покинули ли спутница Дурова и телохранитель Париж — не уточняется.

«По словам источника, близкого к делу, его телохранитель и его помощник, которые постоянно сопровождают его, были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — пишет издание.

24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием. Россиянину предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что вместе с задержанным в аэропорту Парижа Ле-Бурже российским бизнесменом и сооснователем Telegram Павлом Дуровым была взята под стражу летевшая вместе с ним девушка-блогер Юлия Вавилова, являющаяся криптокоучем.