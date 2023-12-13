«Фигня, ребята, неблизко»: украинцы устроили неожиданный обстрел российским бойцам

Боец СВО Сергей М. считает себя везучим человеком. Удачливость его стала ярко проявляться во время боевых действий. Однако некоторые истории спасения явно связаны с шестым чувством, которое не подводит солдата.

Как рассказал нашему журналисту Сергей, впервые он почувствовал свое везение в апреле 2022 года, когда сражался в Мариуполе. Тогда он со своей группой зашел в дом, где уже было полно народу. Собрались всякие бойцы: и с опытом, и без, как он.

«В комнатах было занято, и мы с ребятами расположились в пристройке. Лежим, ждем дальнейших указаний. И тут начался обстрел! Слышно очень. Смотрю, никто не паникует. У нас командир опытный — он тоже лежит спокойно: «Фигня, ребята, неблизко». А я-то неопытный, мне страшно. Думаю, пойду я подальше, к группе, где комнаты», — вспомнил боец.

Далее, как сказал Сергей, все происходило очень быстро. Как только солдат вышел из пристройки и проник в комнату, раздался взрыв.

«Поворачиваюсь, а там пыль столбом! Пацаны бегут, один парень из нашего отделения ползет. Он лежал рядом со мной, и в него попали два осколка: один — в шею, другой чиркнул голову. Если бы я остался на своем месте, то, судя по траектории, эти осколки вошли бы мне в грудь. Раненого перевязали и вынесли на эвакуацию. Он остался жив», — рассказал о чудесном спасении Сергей журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как российский солдат попал в госпиталь, чуть не потеряв зрение после взрыва.