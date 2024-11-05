Фигурант дела об убийстве Дугиной оказался военнослужащим ВСУ
РИА Новости: фигурант дела об убийстве журналистки Дугиной найден в рядах ВСУ
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Богдан Цыганенко*, который обвиняется в убийстве публициста и политолога Дарьи Дугиной, оказался военным ВСУ. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 5 ноября, ссылаясь на документы от украинских госорганов.
Стало известно, что гражданин Украины Цыганенко* 1 июня текущего года был при исполнении своих воинских обязанностей в одном из подразделений ВСУ. Но и это не все – в отношении Богдана украинские госорганы принимали некие решения уже в августе текущего года.
Напомним, что Дугина погибла в августе 2022 года в Подмосковье при взрыве автомобиля. Организатором убийства стала украинка Наталья Вовк*, а Цыганенко* считают ее сообщником. Ранее в СБУ не стали комментировать связь службы с убийством политолога Дугиной.
*внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга