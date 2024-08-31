Фигурантам дела о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян добавили статью

Следственные органы в рамках продолжающегося расследования уголовного дела о подготовке покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на блогера Ксению Собчак, возбудило еще одно уголовное производство. На этот раз по факту участия в признанной в России террористической организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, всем фигурантам уже предъявлены обвинения в окончательной редакции, а само производство завершено.

Кроме того, сообщается, что по делу о подготовке покушений на Маргариту Симоньян были проведены четыре следственно-криминалистические экспертизы.

Напомним, всего по данному делу было арестовано восемь человек. У них изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства. Фигуранты дела уже признались, что работали по заданию Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Симоньян поблагодарила правоохранителей за то, что те раскрыли покушение на ее жизнь. Она передала им поклон и от себя, и от своей семьи за их самоотверженный труд.