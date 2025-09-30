Фигурантке дела о мошенничестве в отношении Долиной стало плохо в СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, арестованная по громкому делу о мошенничестве с имуществом народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявила об ухудшении состояния своего здоровья, пишет РИА Новости.

Отмечается, что проблемы со здоровьем возникли на фоне сильного стресса и переживаний, связанных с уголовным преследованием и нахождением в следственном изоляторе (СИЗО).

Цырульниковой предъявлено обвинение в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что она вместе с другими фигурантами похитила у певицы более 175 млн руб., а также лишила ее права на квартиру, стоимость которой превышает 138 млн руб. Общая сумма ущерба по данному делу оценивается в 317 млн руб.

Материалы уголовного дела уже поступили в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Помимо Цырульниковой, обвиняемыми по делу проходят Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. Все они находятся под стражей.

Следствие также установило эпизоды противоправной деятельности Цырульниковой в отношении других пожилых женщин. Ей инкриминируется совершение трех аналогичных преступлений против пенсионерок.

Ранее МВД России предупредило о новой схеме обмана арендаторов.