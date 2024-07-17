Фигуранток дела о БДСМ-фотосессии на кладбище в Петербурге отпустили из СИЗО

Красногвардейский суд решил освободить девушек из СИЗО по своему усмотрению. Художница Ярослава Гуменная и ее модель Анна Пантелееева освобождены и больше не находятся под стражей: их отправили под домашний арест.

«Санкт-Петербургский городской суд в порядке апелляционного рассмотрения постановление о страже отменил. Гуменную из-под стражи освободил», — отметили в пресс-службе.

Однако художнице Кристине Рожковой и фотографу Сергею Евстюхову наоборот, оставили меру пресечения в силе и продлили пребывание в СИЗО.

Напомним, Пантелеева и другие товарищи устроили фотосессию в откровенном стиле на Большеохтинском кладбище в Петербурге. Множество человек пожаловались на то, что это аморальная идея и потребовали разбирательств. Фотографа затравили в соцсетях, она просила денег на авиабилеты. Покинуть страну не удалось: девушку, моделей и других участников перформанса задержали. Они проходят по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее сообщалось, что разгромивший могилы под Новокузнецком подросток раскаялся в содеянном.