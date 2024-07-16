Разгромивший могилы под Новокузнецком подросток раскаялся в содеянном

В южной столице Кузбасса двое подростков устроили хаос на кладбище. Как сообщает канал 360.ru, один из вандалов раскаялся в поведении. Об этом сообщил его дедушка.

Два школьника потревожили покой мертвых на кладбище в селе Березово в Новокузнецком округе. В общей сложности они повредили, сломали и надругались над 166 могилами. По словам дедушки одного из вандалов, ребята осознали, что совершили глупость, а его внук искренне раскаялся в произошедшем.

«Сделали это от глупости. Выпили, одурели и пошли ломать. Безо всякой причины. Конечно, внук раскаивается, конечно. Нас трясет, его трясет», – поделился мужчина.

По словам родственника подростка, сейчас семья не знает, как будет возмещать ущерб: у них нет столько денег. Ситуацию осложняет то, что мама мальчика находится в реанимации и средства уходят на ее лечение. Отметим, ущерб превысил полмиллиона рублей.

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